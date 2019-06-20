MHP Genel Başkanı Bahçeli, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması...
28 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir" dedi.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:36 Kaynak: İHA
Genel Başkanı Bahçeli, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir" dedi. - ANKARA
Eski eşini bıçaklayan adamdan "neden yaptınız sorusuna" ilginç cevap
İstanbul seçimi: 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmenler 23 Haziran'da ne yapacak?
Ekrem İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım
İmamoğlu, Yıldırım'ın ortak yayında verdiği çay davetini hatırlattı