Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması...

28 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:36 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Politika
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