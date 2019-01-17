MHP Genel Başkanı Bahçeli: "20 Millik Derinliğe Sahip Olacağı Söylenen Güvenli Bölge Tanımı ile...
16 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "20 millik derinliğe sahip olacağı söylenen güvenli bölge tanımı ile kastedilen nedir?
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "20 millik derinliğe sahip olacağı söylenen güvenli bölge tanımı ile kastedilen nedir? Bu güvenli bölgede terör örgütleri bulunacak mıdır? Uçuşa yasak bölge planlaması var mıdır? Rusya
bu işin neresindedir?"
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:15 Kaynak: AA
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