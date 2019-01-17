Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "20 Millik Derinliğe Sahip Olacağı Söylenen Güvenli Bölge Tanımı ile...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "20 Millik Derinliğe Sahip Olacağı Söylenen Güvenli Bölge Tanımı ile...

16 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "20 millik derinliğe sahip olacağı söylenen güvenli bölge tanımı ile kastedilen nedir?

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "20 millik derinliğe sahip olacağı söylenen güvenli bölge tanımı ile kastedilen nedir? Bu güvenli bölgede terör örgütleri bulunacak mıdır? Uçuşa yasak bölge planlaması var mıdır? Rusya bu işin neresindedir?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:15 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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