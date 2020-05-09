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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "2000 ve 2001 krizlerinde hangi ayak oyunları, hangi karanlık senaryolar...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "2000 ve 2001 krizlerinde hangi ayak oyunları, hangi karanlık senaryolar devreye alındıysa şimdilerde benzerleri uygulanmaktadır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "2000 ve 2001 krizlerinde hangi ayak oyunları, hangi karanlık senaryolar devreye alındıysa şimdilerde benzerleri uygulanmaktadır."
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 06:58 Kaynak: AA
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