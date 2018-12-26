MHP Genel Başkanı Bahçeli: "31 Mart'ı Çok Önemsiyorum.
2 saat önce
IHAAW113451-SIY/26-12-2018- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "31 Mart'ı çok önemsiyorum.
IHAAW113451-SIY/26-12-2018
- MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "31 Mart'ı çok önemsiyorum. Türkiye
'de seçim sonuçları önem arz arz ediyor." 26.12.2018 11: 34: 51 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:40 Kaynak: İHA
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