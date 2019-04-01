MHP Genel Başkanı Bahçeli: "31 Mart Seçimleri Zilleti Reddetmiş, Ülkemizin Zaaf ve Zayıflığa...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, ülkemizin zaaf ve zayıflığa düşmesini bekleyenleri bertaraf etmiştir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, ülkemizin zaaf ve zayıflığa düşmesini bekleyenleri bertaraf etmiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:17 Kaynak: AA
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