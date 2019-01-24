MHP Genel Başkanı Bahçeli: "31 Mart Seçimleri, Yeni Hükümet Sisteminin İlk Demokratik İmtihanıdır.
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "31 Mart seçimleri, yeni hükümet sisteminin ilk demokratik imtihanıdır.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "31 Mart seçimleri, yeni hükümet sisteminin ilk demokratik imtihanıdır. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meseledir."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:36 Kaynak: AA
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