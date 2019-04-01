Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "31 Mart Seçimlerine Cumhur İttifakı'nın Ruhu, Türk Milletinin İstiklal...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "31 Mart Seçimlerine Cumhur İttifakı'nın Ruhu, Türk Milletinin İstiklal...

53 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı'nın ruhu, Türk milletinin istiklal özlemleri ve istikbal umutları mührünü vurmuştur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı'nın ruhu, Türk milletinin istiklal özlemleri ve istikbal umutları mührünü vurmuştur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:17 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor Oyun Heyecanı Yaşayan Atakan, Baygınlık Geçirdi MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi'nin Sandığından CHP Adayı Tunç Soyer Çıktı Son Dakika! İmamoğlu'ndan Seçim Sonuçlarına İlişkin Son Dakika Açıklaması: Kazandığımızı Biliyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 01:10:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "31 Mart Seçimlerine Cumhur İttifakı'nın Ruhu, Türk Milletinin İstiklal...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]