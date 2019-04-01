MHP Genel Başkanı Bahçeli: "31 Mart Seçimlerine Cumhur İttifakı'nın Ruhu, Türk Milletinin İstiklal...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı'nın ruhu, Türk milletinin istiklal özlemleri ve istikbal umutları mührünü vurmuştur.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "31 Mart seçimlerine Cumhur İttifakı'nın ruhu, Türk milletinin istiklal özlemleri ve istikbal umutları mührünü vurmuştur."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:17 Kaynak: AA
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