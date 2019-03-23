Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "8 Gün Sonra Yalnızca Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyesi, Muhtar...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "8 Gün Sonra Yalnızca Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyesi, Muhtar...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "8 gün sonra yalnızca belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçmeyeceğiz, bunların üstünde milli bekamızın, Ankara'nın tarihsel ve egemenlik haklarının teyidini ve tescilini yapacağız."

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "8 gün sonra yalnızca belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçmeyeceğiz, bunların üstünde milli bekamızın, Ankara'nın tarihsel ve egemenlik haklarının teyidini ve tescilini yapacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 03:28 Kaynak: AA

Ankara, MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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