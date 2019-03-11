MHP Genel Başkanı Bahçeli: "8 Mart Akşamı Taksim'de Bir Grup, Ezan Okunurken Islık Çalmış.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "8 Mart akşamı Taksim'de bir grup, ezan okunurken ıslık çalmış.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "8 Mart akşamı Taksim'de bir grup, ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

"Ezan Islıklandı" Diyen İktidara Yakın Gazeteci: Yanlış Bilgi Verdiğim İçin Özür Dilerim

Sunucu, Ezan Protestosuna Canlı Yayında Ezan Okuyarak Tepki Gösterdi

Maaşlarından Memnun Olmayan Emekliler Ek Zam İstedi

Erdoğan'ın Mitingi İçin Hakkari'ye Giden Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 15 Yaralı