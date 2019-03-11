MHP Genel Başkanı Bahçeli: "8 Mart Akşamı Taksim'de Bir Grup, Ezan Okunurken Islık Çalmış.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "8 Mart akşamı Taksim'de bir grup, ezan okunurken ıslık çalmış.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "8 Mart akşamı Taksim'de bir grup, ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır."
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:16 Kaynak: AA
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