Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "8 Mart Akşamı Taksim'de Bir Grup, Ezan Okunurken Islık Çalmış.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "8 Mart Akşamı Taksim'de Bir Grup, Ezan Okunurken Islık Çalmış.

44 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "8 Mart akşamı Taksim'de bir grup, ezan okunurken ıslık çalmış.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "8 Mart akşamı Taksim'de bir grup, ezan okunurken ıslık çalmış. Yani ezandan rahatsız olmuşlar, akıllarınca protesto etmişler. Bu densizliktir, bu ahlaksızlıktır, bu vandallıktır, bu arsızlıktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:16 Kaynak: AA

Taksim, Devlet Bahçeli, 8 Mart, Güncel
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