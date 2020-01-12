MHP Genel Başkanı Bahçeli, "ABD Başkanı Trump suçlu arıyorsa mesela Pennsylvania'ya bakmalıdır. 251 vatan evladının şehadetinden, 2 bin 194 vatan evladının yaralanmasından sorumlu olan bir caninin korunup kollanması hangi insani değere sığacaktır" dedi. - ANKARA