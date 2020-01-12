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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "ABD Başkanı Trump suçlu arıyorsa mesela Pennsylvania'ya bakmalıdır.
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "ABD Başkanı Trump suçlu arıyorsa mesela Pennsylvania'ya bakmalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:19 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "ABD Başkanı Trump suçlu arıyorsa mesela Pennsylvania'ya bakmalıdır. 251 vatan evladının şehadetinden, 2 bin 194 vatan evladının yaralanmasından sorumlu olan bir caninin korunup kollanması hangi insani değere sığacaktır" dedi. - ANKARA
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