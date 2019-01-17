Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Abd, Fırat'ın Doğusunu Baz ve Esas Alarak Bir Terör Haritası Çizmek,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Abd, Fırat'ın Doğusunu Baz ve Esas Alarak Bir Terör Haritası Çizmek,...

13 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD, Fırat'ın doğusunu baz ve esas alarak bir terör haritası çizmek, özerk bir yapı kurmak, yeni bir Barzani modeli inşa etmek heves ve hedefindedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD, Fırat'ın doğusunu baz ve esas alarak bir terör haritası çizmek, özerk bir yapı kurmak, yeni bir Barzani modeli inşa etmek heves ve hedefindedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:18 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Fırat, Politika
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