MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Abd, Fırat'ın Doğusunu Baz ve Esas Alarak Bir Terör Haritası Çizmek,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD, Fırat'ın doğusunu baz ve esas alarak bir terör haritası çizmek, özerk bir yapı kurmak, yeni bir Barzani modeli inşa etmek heves ve hedefindedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD, Fırat'ın doğusunu baz ve esas alarak bir terör haritası çizmek, özerk bir yapı kurmak, yeni bir Barzani modeli inşa etmek heves ve hedefindedir."

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