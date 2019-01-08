MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Abd Ne Yaparsa Yapsın, Kim Ne Derse Desin; Türkiye Fırat'ın Doğusuna...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin; Türkiye Fırat'ın doğusuna hak için, adalet için, hukuk için, beka için, mazlumların güvenliği için girmeli, gereğini yapmalıdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin; Türkiye Fırat'ın doğusuna hak için, adalet için, hukuk için, beka için, mazlumların güvenliği için girmeli, gereğini yapmalıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:26 Kaynak: AA
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