MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Abd Ne Yaparsa Yapsın, Kim Ne Derse Desin; Türkiye Fırat'ın Doğusuna...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin; Türkiye Fırat'ın doğusuna hak için, adalet için, hukuk için, beka için, mazlumların güvenliği için girmeli, gereğini yapmalıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin; Türkiye Fırat'ın doğusuna hak için, adalet için, hukuk için, beka için, mazlumların güvenliği için girmeli, gereğini yapmalıdır."

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