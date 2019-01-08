Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Abd Ne Yaparsa Yapsın, Kim Ne Derse Desin; Türkiye Fırat'ın Doğusuna...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Abd Ne Yaparsa Yapsın, Kim Ne Derse Desin; Türkiye Fırat'ın Doğusuna...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin; Türkiye Fırat'ın doğusuna hak için, adalet için, hukuk için, beka için, mazlumların güvenliği için girmeli, gereğini yapmalıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin; Türkiye Fırat'ın doğusuna hak için, adalet için, hukuk için, beka için, mazlumların güvenliği için girmeli, gereğini yapmalıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:26 Kaynak: AA

MHP, Türkiye, Devlet Bahçeli, Politika
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