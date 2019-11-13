Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin rotası terörizme açılmaktadır."
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'ABD'nin rotası terörizme açılmaktadır.' - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin rotası terörizme açılmaktadır."

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin rotası terörizme açılmaktadır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin rotası terörizme açılmaktadır." - ANKARA

Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
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