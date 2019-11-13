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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin rotası terörizme açılmaktadır."
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin rotası terörizme açılmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:00 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin rotası terörizme açılmaktadır." - ANKARA
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