MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin S-400 üzerinden tehdit etmesi devlet olma vasfımıza hakarettir"
40 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin S-400 üzerinden tehdit etmesi devlet olma vasfımıza hakarettir"
MHP
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:58 Kaynak: İHA
Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin S-400 üzerinden tehdit etmesi devlet olma vasfımıza hakarettir" - ANKARA
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