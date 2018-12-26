Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Abd'nin Suriye'den Çekilmesi) Türkiye'nin Kanaatinin Alınması...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Abd'nin Suriye'den Çekilmesi) Türkiye'nin Kanaatinin Alınması...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Türkiye'nin kanaatinin alınması Ortadoğu'daki Türkiye'nin varlığının ve Ortadoğu'nun yeniden şekillenmesindeki yüksek katkısının da bir işareti olarak kabul edilmelidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "( ABD'nin Suriye'den çekilmesi) Türkiye'nin kanaatinin alınması Ortadoğu'daki Türkiye'nin varlığının ve Ortadoğu'nun yeniden şekillenmesindeki yüksek katkısının da bir işareti olarak kabul edilmelidir. Artık Türkiye kabuğunu yırtmıştır. Güçlü devlet anlayışını artık çok çevrelere kabul ettirmek durumunda olmuştur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:46 Kaynak: AA

MHP, Suriye, Devlet Bahçeli, Türkiye, Politika
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