Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Abd, Pkk/ypg'ye Silah Sevkiyatını Aleni Şekilde Devam Ettiriyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Abd, Pkk/ypg'ye Silah Sevkiyatını Aleni Şekilde Devam Ettiriyor.

1 saat önce

IHAAW184207-SIY/07-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD, PKK/YPG'ye silah sevkiyatını aleni şekilde devam ettiriyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
IHAAW184207-SIY/07-03-2019

- MHP Genel Başkanı Bahçeli: " ABD, PKK/YPG'ye silah sevkiyatını aleni şekilde devam ettiriyor. Hatta YPG'ye hava savunma sistemlerini verildiği bile iddia ediliyor. Ama CHP Genel Başkanı rahatsız olmuyor, ses etmiyor. Çünkü işine gelmiyor, iradesi buna yetmiyor!" 07.03.2019 18: 42: 07 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:48 Kaynak: İHA

MHP, PKK, Devlet Bahçeli, Politika
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