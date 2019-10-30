MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(ABD Temsilciler Meclisi kararları) Türkiye ile ABD arasındaki...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(ABD Temsilciler Meclisi kararları) Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik hukuku, dostane ve stratejik ortaklık bağları ağır bir yara almış durumda.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:42 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(ABD Temsilciler Meclisi kararları) Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik hukuku, dostane ve stratejik ortaklık bağları ağır bir yara almış durumda."
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