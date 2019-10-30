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Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: '(ABD Temsilciler Meclisi kararları) Türkiye ile ABD arasındaki...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(ABD Temsilciler Meclisi kararları) Türkiye ile ABD arasındaki...

12 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(ABD Temsilciler Meclisi kararları) Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik hukuku, dostane ve stratejik ortaklık bağları ağır bir yara almış durumda.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(ABD Temsilciler Meclisi kararları) Türkiye ile ABD arasındaki müttefiklik hukuku, dostane ve stratejik ortaklık bağları ağır bir yara almış durumda."

Amerika Birleşik Devletleri, Devlet Bahçeli, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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