Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Adalet ve Kalkınma Partisi Kimi Meclis Başkanı Adayı Olarak Takdim...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Adalet ve Kalkınma Partisi Kimi Meclis Başkanı Adayı Olarak Takdim...

39 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse, MHP o adaya Mecliste destek verecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse, MHP o adaya Mecliste destek verecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:49 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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