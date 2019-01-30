MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Adalet ve Kalkınma Partisi Kimi Meclis Başkanı Adayı Olarak Takdim...
39 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse, MHP o adaya Mecliste destek verecektir.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Adalet ve Kalkınma Partisi kimi Meclis Başkanı adayı olarak takdim ederse, MHP o adaya Mecliste destek verecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:49 Kaynak: AA
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