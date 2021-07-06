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Bahçeli: "Kürtten terörist olmaz, teröriste Kürt denemez" - Son Dakika

Bahçeli: "Kürtten terörist olmaz, teröriste Kürt denemez"

06.07.2021 11:04
Bahçeli:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kürtten terörist olmaz, teröriste Kürt denemez" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kürtten terörist olmaz, teröriste Kürt denemez" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İP'in Başkanı anlaşılan yine bilye dağıtmış, yine mayası ve meşrebine uygun bir değerlendirme yapmış. Nifakla perçinlenmiş gezmelerinden vakit buldukça aklının dibini döken İP Başkanı, bizim ve AK Parti'nin HDP'yi şeytanlaştırdığını ifade etmiş. Bu bayan, HDP'nin zaten şeytan olduğunu bilmiyor mu? Şeytana şeytan demek günah değil sevaptır, helaldir, hukuktur, hakikatin yanında durmak, iman alametidir. Şeytana öyle ya da böyle, açık ya da gizli destek çıkmak, kol kanat germek, masumiyet kisvesine büründürmeye çalışmak bir defa ayan beyan günahkarlıktır" ifadelerini kullandı.

"HDP'YE SEVİMLİ GÖRÜNME ÇABASI SİYASİ MÜNAFIKLIK, SİYASİ MADRABAZLIKTIR"

Bahçeli, "İP'in, HDP'nin dibinde ne işi vardır? CHP'nin küçük beslemesi haline dönüşen bu parti yönetiminin, HDP'ye sevimli görünme çabası siyasi münafıklık, siyasi madrabazlıktır. İP Başkanı'nın öylesine bozuk ve buhranlı bir dili söz konusudur ki, ya ne dediğini kulağı duymuyor, ya da duyduğunu aklı almıyor. Geçen hafta katıldığı bir televizyon programında, 31 Mart seçimlerine giderken Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'toptan Kürtlere terörist' dediğini iddia eden bu devşirme siyasetçi, halkı kin ve nefrete alenen kışkırtarak büyük bir suç işlemiştir. Bu küstah ve hayasız üslup Türkiye düşmanlarını sevindirmiş, havalara uçurmuştur" açıklamasında bulundu.

"KÜRTTEN TERÖRİST OLMAZ, TERÖRİSTE KÜRT DENEMEZ"

Kürt kökenli vatandaşların terör örgütleriyle hiçbir bağ ve bağlantısı olmadığını dile getiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Aynı üslup PKK'nın ve FETÖ'nün de üslubudur. İP Başkanı, bu iddiasını ispat etmek zorundadır. Kürt kökenli kardeşlerimize hiçbir devlet veya hükümet yetkilisinin en küçük incitici, en ufak kırıcı bir ithamı olmamış, olması akıllara dahi gelmemiştir. Geçmişte MHP'yi iftiralarla yaralamaya ve tarihi hüviyetine kara çalmaya azmeden bu müfteriye teröristin kim olduğunu bizzat Kürt kökenli kardeşlerim Allah'ın izniyle öğretecektir. Kandil ve Pensilvanya arasında ipten köprü kuranlar bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir. Kürtten terörist olmaz, teröriste Kürt denemez. iyen varsa bu milletin evladı olamaz. Zira terörün inancı, yöresi, etnik kökeni, mezhebi, ahlaki bahanesi olmaz, olmayacaktır. Terörist PKK'dır, KCK'dır, PYD'dir, YPG'dir, FETÖ'dür, DEAŞ'tır, DHKP-C'dir. Kürt kökenli kardeşlerimin terör örgütleriyle hiçbir bağ ve bağlantısı yoktur, var diyen çıkarsa biliniz ki vatan hainidir. Terör bir insanlık suçudur" diye konuştu.

"KÜRTLERLE TERÖRÜ ÖZDEŞ GÖRMEK KORKUNÇ BİR BÜHTAN, AFFI İMKANSIZ BİR CİNAYETTİR"

Bahçeli, "İP'in Başkanı Kürt kökenli kardeşlerimden kesinlikle özür dilemek mecburiyetindedir. Aksi halde bozguncu, fitneci, millet düşmanı olarak ilanihaye anılacak, alnına çalınan kara leke ömrü boyunca çıkmayacaktır. Kürtlerle terörü özdeş görmek korkunç bir bühtan, affı imkansız bir cinayettir. Akıl yönünden de ahlak yönünden de iflas edenler tek kelimeyle püsküllü beladır. Bu millet öyle bir asalete haizdir ki gölgesinde oturduğu yaprağın bile incinmesine tahammül etmemiştir. Siyasi, ahlaki ve vicdani hiçbir ölçü tanımayan, ilkesi, iradesi ve heyecanı olmayan, yalan, riya ve istismardan başka sermayesi kalmayan, kimliğini kaybetmiş, inancını kaybetmiş, değerlerini kaybetmiş bir siyasetçinin ve siyasi partinin milli hassasiyetleri bırakınız anlatmasını, anlaması dahi mümkün değildir" açıklamasında bulundu.

(Yunus Emre Kartal - Erdinç Türkcan/İHA)

Bahçeli: Kürtten terörist olmaz, teröriste Kürt denemez

Halkların Demokratik Partisi, MHP Genel Başkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bahçeli: 'Kürtten terörist olmaz, teröriste Kürt denemez' - Son Dakika


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