MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Allah'ın İzniyle 31 Mart'ta 'Sağduyunun Birlikteliği' Galip Gelecektir."
51 dakika önce
IHAAW161545-SIY/26-02-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Allah'ın izniyle 31 Mart'ta 'Sağduyunun Birlikteliği' galip gelecektir.
IHAAW161545-SIY/26-02-2019
- MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Allah'ın izniyle 31 Mart'ta 'Sağduyunun Birlikteliği' galip gelecektir." 26.02.2019 16: 15: 45 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:21 Kaynak: İHA
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