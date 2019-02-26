Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Allah'ın İzniyle 31 Mart'ta 'Sağduyunun Birlikteliği' Galip Gelecektir."

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Allah'ın İzniyle 31 Mart'ta 'Sağduyunun Birlikteliği' Galip Gelecektir."

51 dakika önce

IHAAW161545-SIY/26-02-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Allah'ın izniyle 31 Mart'ta 'Sağduyunun Birlikteliği' galip gelecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
IHAAW161545-SIY/26-02-2019

- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Allah'ın izniyle 31 Mart'ta 'Sağduyunun Birlikteliği' galip gelecektir." 26.02.2019 16: 15: 45 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:21 Kaynak: İHA

MHP, Devlet Bahçeli, Yenikadinda Gösterme, Politika
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