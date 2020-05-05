MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Almanya'da yayımlanan günlük bir gazetede Türkiye'nin ekonomik... - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Almanya'da yayımlanan günlük bir gazetede Türkiye'nin ekonomik...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Almanya'da yayımlanan günlük bir gazetede Türkiye'nin ekonomik iflasından bahsedilmesi, yeni tip Koronavirüs konusunda vahim hataların yapıldığının iddia edilmesi iğrenç bir tertip ve tezgaha işarettir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Almanya'da yayımlanan günlük bir gazetede Türkiye'nin ekonomik iflasından bahsedilmesi, yeni tip Koronavirüs konusunda vahim hataların yapıldığının iddia edilmesi iğrenç bir tertip ve tezgaha işarettir." - ANKARA
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5.05.2020 21:27:21. #1.13#
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