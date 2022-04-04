MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti (1) - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti (1)

04.04.2022 12:44

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrine karanfil bırakması su dökmesi Kuran-ı Kerim'in okunması dua edilmesi MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin mezar taşına elini sürmesi MHP Genel başkanı...

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrine karanfil bırakması su dökmesi

Kuran-ı Kerim'in okunması dua edilmesi

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin mezar taşına elini sürmesi

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin ayrılışı ANKARA - MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 25. yılı dolayısıyla MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. (1)

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti (1)
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti (1)
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti (1)
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti (1)

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti Son dakika haber | Fendoğlu: 'Başbuğumuzun siyasi mirası, bizim de ona olan gönül ve dava borcumuzdur' Son dakika haber | Fendoğlu: 'Başbuğumuzun siyasi mirası, bizim de ona olan gönül ve dava borcumuzdur'

Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti (1) - Son Dakika
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