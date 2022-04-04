MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti (1) - Son Dakika

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi
MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrine karanfil bırakması su dökmesi
Kuran-ı Kerim'in okunması dua edilmesi
MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin mezar taşına elini sürmesi
MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin ayrılışı ANKARA - MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 25. yılı dolayısıyla MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. (1)
Kaynak: AA
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