MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

09.07.2022 07:46

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi Alparslan Türkeş'in mezarına başında Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş'in mezarına karanfil bırakması ve su dökmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gidişi ANKARA - MHP Genel Başkanı...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gelişi

Alparslan Türkeş'in mezarına başında Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş'in mezarına karanfil bırakması ve su dökmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gidişi ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika
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