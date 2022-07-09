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Milliyetçi Hareket Partisi, Alparslan Türkeş, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti - Son Dakika

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