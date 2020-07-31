MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti (2) - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti (2)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:06
Kaynak: AA
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