MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin HDP iddianamesini iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye'nin var oluş haklarına sadece usul... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesinin HDP iddianamesini iade kararı milli vicdanda hükümsüzdür, Türkiye 'nin var oluş haklarına sadece usul açısından değil, esastan da ileri düzeyde zarar vermiştir."

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Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim