Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ankara Tam Bağımsızlıktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ankara Tam Bağımsızlıktır.

49 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ankara tam bağımsızlıktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ankara tam bağımsızlıktır. HDP ile ittifak kurup, PKK'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:54 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, MHP, Devlet Bahçeli, Ankara, Güncel
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