MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ankara Tam Bağımsızlıktır.
49 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ankara tam bağımsızlıktır.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Ankara
tam bağımsızlıktır. HDP
ile ittifak kurup, PKK
'nın tutsağı yapmaya heveslenenler 31 Mart'ta milli şamarı yiyeceklerdir."
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:54 Kaynak: AA
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