Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya'da

MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya'da

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel'i ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya'da, System.String[]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel'i ziyaret etti.

Bahçeli'yi, Antalya Büyükşehir Belediyesi binası önünde Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve partililer karşıladı. Burada şeref defterini imzalayan Bahçeli, Türel'in makamına geçti.

Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:01 Kaynak: AA

Politika
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