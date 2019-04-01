Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Artık Seçim Geride Kalmıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Artık Seçim Geride Kalmıştır.

20 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Artık seçim geride kalmıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Artık seçim geride kalmıştır. Türkiye umutlarını tazelemiştir. Ülke ve millet olarak dikkatle önümüze bakmak, ağırlaşan sosyal ve ekonomik meselelerle birlikte çetrefilleşen uluslararası ilişkilere titizlikle odaklanmak hayati önemdedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:45 Kaynak: AA

Türkiye, MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
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