MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Artık Seçim Geride Kalmıştır.
20 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Artık seçim geride kalmıştır.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Artık seçim geride kalmıştır. Türkiye
umutlarını tazelemiştir. Ülke ve millet olarak dikkatle önümüze bakmak, ağırlaşan sosyal ve ekonomik meselelerle birlikte çetrefilleşen uluslararası ilişkilere titizlikle odaklanmak hayati önemdedir."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:45 Kaynak: AA
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