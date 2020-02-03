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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:08 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır. Rusya bir yanda masalarda uzlaşma pozları verirken, diğer yanda Suriye rejimini kışkırtmış, askeri operasyonlara teşvik etmiştir." - ANKARA
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