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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ateşkese uyulursa ne ala, uyulmazsa kaldığımız yerden devam edeceğiz"
7 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ateşkese uyulursa ne ala, uyulmazsa kaldığımız yerden devam edeceğiz"
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:24 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ateşkese uyulursa ne ala, uyulmazsa kaldığımız yerden devam edeceğiz" - ANKARA
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