MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ateşkese uyulursa ne ala, uyulmazsa kaldığımız yerden devam edeceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Ateşkese uyulursa ne ala, uyulmazsa kaldığımız yerden devam edeceğiz' - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ateşkese uyulursa ne ala, uyulmazsa kaldığımız yerden devam edeceğiz"

7 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ateşkese uyulursa ne ala, uyulmazsa kaldığımız yerden devam edeceğiz"

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ateşkese uyulursa ne ala, uyulmazsa kaldığımız yerden devam edeceğiz" - ANKARA

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:24 Kaynak: İHA
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