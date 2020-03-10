MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Avrupa'ya gitmek için yollara düşen sığınmacıların maruz kaldığı... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Avrupa'ya gitmek için yollara düşen sığınmacıların maruz kaldığı... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Avrupa'ya gitmek için yollara düşen sığınmacıların maruz kaldığı...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Avrupa'ya gitmek için yollara düşen sığınmacıların maruz kaldığı trajedi tek kelime ile barbarlıktır"

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Avrupa'ya gitmek için yollara düşen sığınmacıların maruz kaldığı trajedi tek kelime ile barbarlıktır" - ANKARA

Devlet Bahçeli, Avrupa, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:59 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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