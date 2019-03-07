Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Avusturya Bozkurt'tan Rahatsız! CHP ve İp'in Zillet Ortağı Hdp de...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Avusturya Bozkurt'tan Rahatsız! CHP ve İp'in Zillet Ortağı Hdp de...

1 saat önce

IHAAW184925-SIY/07-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Avusturya Bozkurt'tan rahatsız! CHP ve İP'in zillet ortağı HDP de rahatsız. Bir terörist 'Bozkurt işareti yapan kardeşimiz değil' diyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
IHAAW184925-SIY/07-03-2019

- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Avusturya Bozkurt'tan rahatsız! CHP ve İP'in zillet ortağı HDP de rahatsız. Bir terörist 'Bozkurt işareti yapan kardeşimiz değil' diyor. Be hey ahmak, be hey alçak; seni kardeş sayan kim? Seni kardeş yerine koyan kim? Senin yanın Kandil, Bozkurt'un yanı büyük Türk milleti." 07.03.2019 18: 49: 25 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:55 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Avusturya, Politika
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