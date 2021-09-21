MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Aziz Atatürk'ün kurduğu parti meşum ellerin denetimine girerek kökünden ve kimliğinden tehlikeli ölçülerde kopmuş,... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Aziz Atatürk'ün kurduğu parti meşum ellerin denetimine girerek kökünden ve kimliğinden tehlikeli ölçülerde kopmuş,...
21.09.2021 17:04
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Aziz Atatürk'ün kurduğu parti meşum ellerin denetimine girerek kökünden ve kimliğinden tehlikeli ölçülerde kopmuş, nihayetinde başkalaşıp melezleşerek siyasi merkezini ve ahlaki metabolizmasını kaybetmiştir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Aziz Atatürk'ün kurduğu parti meşum ellerin denetimine girerek kökünden ve kimliğinden tehlikeli ölçülerde kopmuş, nihayetinde başkalaşıp melezleşerek siyasi merkezini ve ahlaki metabolizmasını kaybetmiştir." - ANKARA
Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
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