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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır"

13.07.2021 12:36
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır" dedi.

Partisinin Meclis grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Görüyoruz ki, siyasette zillet ittifakına melanet bir rol biçilmiş, takviye güç olarak bölücü ve yıkıcı unsurlar öne çıkarılmış, dış destek olarak uluslararası platformlar ve husumetle temellenen sivil toplum kuruluşları sürece dahil edilmiştir. Erken seçim dayatması yalnızca CHP'nin, yalnızca İP'in, yalnızca HDP'nin talebi değil, ortak paydaları Türk ve Türkiye düşmanlığı olan çevrelerin baskı ve dayatması olarak belirginlik kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Aziz milletim, değerli vatandaşlarım, muhterem dava arkadaşlarım, bir vehimle söylemiyorum, fakat şu gerçeklerin özellikle anlaşılmasını rica ediyorum oyun içinde oyun vardır, ihanet içinde ihanet sivrilmektedir, demokrasi paravanı altında Türkiye'nin sırtını yere getirme stratejisi kontrollü şekilde ilerletilmektedir. ABD'deki John Bolton, Türkiye'deki çetesine demokrasi konferansı düzenlettirmiştir. Kim kiminle yürüyor belli olmuştur. Dönme dolaplar dönüp duruyor, ancak haktan ve hakikatten yana bakanlar ise muhalefete yüklenen kahredici rezil oyunu bozmak için vaktini ve saatini sabırla bekliyor. Geçen hafta da İzmir'de yine demokrasi temalı bir zillet gösterimi sahne almıştır. Düzenlenen 'Demokrasi için bir nefes' isimli mitingde CHP ve HDP yana yana gelmiş, emel ve eylem birlikteliği yapmışlardır. HDP'nin bir eşbaşkanı, sanki çözüm arayan varmış gibi, çözüm için bebek katilinin üzerindeki tecridin kaldırılmasını istemiştir. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da HDP'lilere seslenerek, 'Sonuna kadar omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz' kararlılığını fütursuzca seslendirmiştir. Hani ittifak yoktu? Hani birlikte değillerdi? Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır. Ne var ki kimin cumhurbaşkanı adayı olacağı meselesi de aralarında ihtilaf oluşturmuştur" şeklinde konuştu.

"YARGI BAĞIMSIZLIĞIMIZI ÇİĞNEYEN İKİYÜZLÜ AVRUPA ZİHNİYETİNİN HDP-PKK-FETÖ SEVDASI TAM BİR KEPAZELİKTİR"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP'li bir genel başkan yardımcısının cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu'dur demesi, adaylık düşü kuran İP Başkanı'nı, HDP'nin müdahalesi olmadan aday belirlenmez diyen bölücü zihniyeti telaşlandırmıştır. Zillet ittifakına tavsiyem, kimin aday olacağını öğrenmek istiyorlarsa ajanslarına sorsunlar, cevap alamazlarsa Biden'e ulaşsınlar, ya da Bolton'un son kararının ne olduğunu araştırsınlar. Bunlar kendi öz iradeleriyle cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyecek ölçüde akılları ve iradeleri rehinlidir. Demokrasi Konferansı adıyla yeşeren zelil oluşumun sonuç bildirisinde, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkılmış, demokratik bir program aracılığıyla mücadele edileceği duyurulmuştur. 8 Temmuz 2021 tarihinde de Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda HDP'nin kapatılmasıyla ilgili hukuki süreç ideolojik önyargılarla ve tarafgir bir bakış açısıyla kınanmıştır. Şu tuhaf ve iflah olmaz çelişkiye bakınız ki, AB içinde terörizmi kınamaktan uzak durmak bile parti kapatma nedeniyken, alenen teröre bulaşmış, terörizmin siyaset ayağı olmuş bölücü HDP'nin kapatılma girişimine peşin hükümlerle karşı çıkılmıştır. Yargı bağımsızlığımızı çiğneyen ikiyüzlü Avrupa zihniyetinin HDP-PKK-FETÖ sevdası tam bir kepazeliktir. Bu ayıplı bir karardır, bu rezil bir karardır, bu anti demokratik ve hukuksuz bir karardır. Milliyetçi Hareket Partisi, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'yi kınayan açıklamasına rest çekmekte, meydan okumakta, kınama mesajını tüm gücüyle kınayıp ademe mahküm etmektedir" açıklamasında bulundu.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır

Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bal gibi, buz gibi CHP-HDP-İP ortaktır' - Son Dakika


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