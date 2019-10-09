Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin kara...
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin kara...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin kara...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde hem güvenli bölge tesis edilecek hem de bölgeye huzur, sükunet ve istikrar yerleşmiş olacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde hem güvenli bölge tesis edilecek hem de bölgeye huzur, sükunet ve istikrar yerleşmiş olacaktır."

Barış Pınarı Harekatı, Devlet Bahçeli, Suriye, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:29 Kaynak: AA
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