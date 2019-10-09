MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin kara...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde hem güvenli bölge tesis edilecek hem de bölgeye huzur, sükunet ve istikrar yerleşmiş olacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:29 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Barış Pınarı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde hem güvenli bölge tesis edilecek hem de bölgeye huzur, sükunet ve istikrar yerleşmiş olacaktır."
Barış pınarı "koral" ile başladı YPG'li teröristler lastık yakmaya başladı! Harekat sonrası 4 ilçede eğitime iki gün ara verildi Tüm partiler Barış Pınarı Harekatı'na destek verirken HDP'nin tavrı dikkat çekti