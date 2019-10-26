MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Barış Pınarı Harekatı sonucunda terörizme bel bağlayanlar, terör...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Barış Pınarı Harekatı sonucunda terörizme bel bağlayanlar, terör örgütleriyle ihanet mesaisine girenler kesinlikle deşifre olmuşlar, yakayı ele vermişlerdir.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:04 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Barış Pınarı Harekatı sonucunda terörizme bel bağlayanlar, terör örgütleriyle ihanet mesaisine girenler kesinlikle deşifre olmuşlar, yakayı ele vermişlerdir."
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