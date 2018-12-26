Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli, Basın Kuruluşlarının Ankara Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Basın Kuruluşlarının Ankara Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

1 saat önce

- MHP Genel Merkezi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile sohbet toplantısı ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle sosyal, siyasi ve ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmelerde...

- MHP Genel Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile sohbet toplantısı ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle sosyal, siyasi ve ekonomik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere sohbet toplantısı düzenlenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:54 Kaynak: AA

MHP, Ankara, Devlet Bahçeli, Güncel
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