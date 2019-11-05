MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bebek katili Öcalan neyse çok manidar bir zamanlamayla tasfiye edilen...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bebek katili Öcalan neyse çok manidar bir zamanlamayla tasfiye edilen Bağdadi ve Pensilvanya'da koruma altındaki hain Gülen aynısıdır.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:46 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bebek katili Öcalan neyse çok manidar bir zamanlamayla tasfiye edilen Bağdadi ve Pensilvanya'da koruma altındaki hain Gülen aynısıdır."
Devlet Bahçeli, Altan kardeşler ve Ilıcak için verilen kararlara tepki gösterdi Bahçeli'den, Arınç'a çok sert KHK tepkisi: Haksızlık ve hadsizliktir HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Afrin'e iyi hizmetler gidiyor" diyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi Otobüs firmalarının girdiği rekabet vatandaşa yaradı! Bilet fiyatları yarı yarıya düştü