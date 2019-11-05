Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bebek katili Öcalan neyse çok manidar bir zamanlamayla tasfiye edilen...
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bebek katili Öcalan neyse çok manidar bir zamanlamayla tasfiye edilen...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bebek katili Öcalan neyse çok manidar bir zamanlamayla tasfiye edilen...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bebek katili Öcalan neyse çok manidar bir zamanlamayla tasfiye edilen Bağdadi ve Pensilvanya'da koruma altındaki hain Gülen aynısıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bebek katili Öcalan neyse çok manidar bir zamanlamayla tasfiye edilen Bağdadi ve Pensilvanya'da koruma altındaki hain Gülen aynısıdır."

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Bebek, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:46 Kaynak: AA
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