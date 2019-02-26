MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı Hafife Alıp Sulandırmaya ve Savsaklamaya Gayret Eden Çürümüş...
13 dakika önce
IHAAW161836-SIY/26-02-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır.
IHAAW161836-SIY/26-02-2019
- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır." 26.02.2019 16: 18: 36 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:24 Kaynak: İHA
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