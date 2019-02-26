MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı Hafife Alıp Sulandırmaya ve Savsaklamaya Gayret Eden Çürümüş...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır."

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