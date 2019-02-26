Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı Hafife Alıp Sulandırmaya ve Savsaklamaya Gayret Eden Çürümüş...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı Hafife Alıp Sulandırmaya ve Savsaklamaya Gayret Eden Çürümüş...

12 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:25 Kaynak: AA

Siyaset, MHP, Devlet Bahçeli, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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