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MHP Genel Başkanı Bahçeli belediyeyi ziyaret etti

59 dakika önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük Belediyesine ziyarette bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karabük Belediyesine ziyarette bulundu.
Bahçeli, kente gelişinde Kemal Oyman mevkisinde partililer tarafından karşılandı.
Karşılamanın ardından Bahçeli, konvoy eşliğinde belediyeye geçti. Belediye binası girişinde bando eşliğinde Belediye Başkanı Rafet Vergili, belediye çalışanları ile partililer tarafından karşılan Bahçeli, makamda Vergili ile bir süre görüştü.
Bahçeli'ye ziyarette, Vergili ile Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez tarafından vazo ve fotoğraf hediye edildi.
Görüşme, daha sonra basına kapalı sürdü.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve genel başkan yardımcıları Sadir Durmaz, Kamil Aydın, Yaşar Yıldırım, Feti Yıldız ve Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli belediyeyi ziyaret etti
Devlet Bahçeli, Karabük, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:28 Kaynak: AA
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