Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ben Türkiye'nin Esad Rejimi ile Herhangi Bir Şart Altında Bir Diyalog...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ben Türkiye'nin Esad Rejimi ile Herhangi Bir Şart Altında Bir Diyalog...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ben Türkiye'nin Esad rejimi ile herhangi bir şart altında bir diyalog kurmasından yana değilim."

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ben Türkiye'nin Esad rejimi ile herhangi bir şart altında bir diyalog kurmasından yana değilim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:36 Kaynak: AA

MHP, Türkiye, Devlet Bahçeli, Politika
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