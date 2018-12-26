MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ben Türkiye'nin Esad Rejimi ile Herhangi Bir Şart Altında Bir Diyalog...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ben Türkiye'nin Esad rejimi ile herhangi bir şart altında bir diyalog kurmasından yana değilim."
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Ben Türkiye
'nin Esad rejimi ile herhangi bir şart altında bir diyalog kurmasından yana değilim."
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:36 Kaynak: AA
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