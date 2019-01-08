MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Suriye...
56 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Suriye açıklamaları) Türkiye, bağımsız ve egemen bir devlet olarak neyi nasıl yapacağını sana ve patronlarına mı soracaktır?
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: " (Beyaz Saray
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
'un Suriye
açıklamaları) Türkiye
, bağımsız ve egemen bir devlet olarak neyi nasıl yapacağını sana ve patronlarına mı soracaktır? Bu ne küstahlık, nasıl bir terbiyesizliktir? Müttefiki olduğunuz insan kasaplarının, bölücü hainlerin Kürt kökenli kardeşlerimizle en ufak ilgi ve alakaları kesinlikle yoktur. Onlar teröristtir, katildir, canidir; görüldükleri yerde imhaları vaciptir"
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:30 Kaynak: AA
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