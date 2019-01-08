Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Suriye...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Suriye...

56 dakika önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Suriye açıklamaları) Türkiye, bağımsız ve egemen bir devlet olarak neyi nasıl yapacağını sana ve patronlarına mı soracaktır?

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: " (Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Suriye açıklamaları) Türkiye, bağımsız ve egemen bir devlet olarak neyi nasıl yapacağını sana ve patronlarına mı soracaktır? Bu ne küstahlık, nasıl bir terbiyesizliktir? Müttefiki olduğunuz insan kasaplarının, bölücü hainlerin Kürt kökenli kardeşlerimizle en ufak ilgi ve alakaları kesinlikle yoktur. Onlar teröristtir, katildir, canidir; görüldükleri yerde imhaları vaciptir"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:30 Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, Beyaz Saray, John Bolton, Politika
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