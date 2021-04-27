MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biden, İnsan Hakları Beyannamesi'nin 11. Maddesi'ne göre nefret suçu işlemiştir" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Biden, İnsan Hakları Beyannamesi'nin 11. Maddesi'ne göre nefret suçu işlemiştir"

-"Kılıçdaroğlu henüz çıtını bile çıkaramadı. HDP'ye tek bir laf bile edemedi. Aynı şey İP Başkanı için de geçerli. Kılıçdaroğlu'na soruyorum, seni korkutan, sindiren, soykırım suçlamasına karşı sessizliğe gömen hangi açıklarındır? Hiç mi utanmıyorsun? Kendini nasıl pazarladın? HDP ile ittifak kuranlar bizim gözümüzde tarihin yanlışı içindedir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı.