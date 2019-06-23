MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:37 Kaynak: AA
Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir."
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