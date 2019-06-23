Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli; "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli; "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli; "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli;
MHP Genel Başkanı Bahçeli; "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 08:42 Kaynak: İHA
MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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