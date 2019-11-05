Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki FETÖ'cüler ihanetlerinin ve döktükleri kanların...
Son Dakika Güncel MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Bilinmelidir ki FETÖ'cüler ihanetlerinin ve döktükleri kanların...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki FETÖ'cüler ihanetlerinin ve döktükleri kanların...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki FETÖ'cüler ihanetlerinin ve döktükleri kanların hesabını birer birer vermeden hiçbir vatan ve millet sevdalısı huzur bulamayacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki FETÖ'cüler ihanetlerinin ve döktükleri kanların hesabını birer birer vermeden hiçbir vatan ve millet sevdalısı huzur bulamayacaktır."

Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ilıcak ve Altan'ın tahliyesini AK Parti Grup Başkanvekili Turan yorumladı: FETÖ'nün filizlenmesine asla izin verilmeyecek
FETÖ şüphelisinin evinde, terörist elebaşı Gülen'in sözde Ermeni soykırımını tanıyan mektubu çıktı Devlet Bahçeli, Altan kardeşler ve Ilıcak için verilen kararlara tepki gösterdi Bahçeli'den, Arınç'a çok sert KHK tepkisi: Haksızlık ve hadsizliktir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:19:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki FETÖ'cüler ihanetlerinin ve döktükleri kanların...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]