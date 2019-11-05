MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki FETÖ'cüler ihanetlerinin ve döktükleri kanların...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki FETÖ'cüler ihanetlerinin ve döktükleri kanların hesabını birer birer vermeden hiçbir vatan ve millet sevdalısı huzur bulamayacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:44 Kaynak: AA
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki FETÖ'cüler ihanetlerinin ve döktükleri kanların hesabını birer birer vermeden hiçbir vatan ve millet sevdalısı huzur bulamayacaktır."
Ilıcak ve Altan'ın tahliyesini AK Parti Grup Başkanvekili Turan yorumladı: FETÖ'nün filizlenmesine asla izin verilmeyecek FETÖ şüphelisinin evinde, terörist elebaşı Gülen'in sözde Ermeni soykırımını tanıyan mektubu çıktı Devlet Bahçeli, Altan kardeşler ve Ilıcak için verilen kararlara tepki gösterdi Bahçeli'den, Arınç'a çok sert KHK tepkisi: Haksızlık ve hadsizliktir