MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir Ki Türk Milleti Kriz Siyasetine Geçit Vermemiştir, Kaos...
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki Türk milleti kriz siyasetine geçit vermemiştir, kaos diline müsade etmemiştir.
MHP
Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki Türk milleti kriz siyasetine geçit vermemiştir, kaos diline müsade etmemiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:17 Kaynak: AA
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