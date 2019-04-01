Son Dakika Haberleri: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir Ki Türk Milleti Kriz Siyasetine Geçit Vermemiştir, Kaos...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir Ki Türk Milleti Kriz Siyasetine Geçit Vermemiştir, Kaos...

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki Türk milleti kriz siyasetine geçit vermemiştir, kaos diline müsade etmemiştir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bilinmelidir ki Türk milleti kriz siyasetine geçit vermemiştir, kaos diline müsade etmemiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:17 Kaynak: AA

MHP, Devlet Bahçeli, Güncel
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