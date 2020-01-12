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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bir cinayet makinesi olan Esad'ın varlığı Suriye'deki çözümsüzlüğün ana...
6 saat önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bir cinayet makinesi olan Esad'ın varlığı Suriye'deki çözümsüzlüğün ana sebepleri arasındadır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bir cinayet makinesi olan Esad'ın varlığı Suriye'deki çözümsüzlüğün ana sebepleri arasındadır" dedi. - ANKARA
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