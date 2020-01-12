MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bir cinayet makinesi olan Esad'ın varlığı Suriye'deki çözümsüzlüğün ana... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Bir cinayet makinesi olan Esad'ın varlığı Suriye'deki çözümsüzlüğün ana... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bir cinayet makinesi olan Esad'ın varlığı Suriye'deki çözümsüzlüğün ana...

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bir cinayet makinesi olan Esad'ın varlığı Suriye'deki çözümsüzlüğün ana sebepleri arasındadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli,

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bir cinayet makinesi olan Esad'ın varlığı Suriye'deki çözümsüzlüğün ana sebepleri arasındadır" dedi. - ANKARA

Devlet Bahçeli, Suriye, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
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