MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bir Şahsiyet Çıkıyor, '31 Mart Seçimleri Parlamenter Sistemin...
17 dakika önce
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bir şahsiyet çıkıyor, '31 Mart seçimleri parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı sisteminden intikamı olacaktır' diyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bir şahsiyet çıkıyor, '31 Mart seçimleri parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı sisteminden intikamı olacaktır' diyor. Neyin intikamı olacak, niçin intikam meselesinden bahsediyorsunuz? Bir sistem değişikliği bir intikama gerekli olabilir mi? Bir sistem değişikliği 'Türkiye'de intikam alacağım' diyerek kardeşi kardeşe kırdıracak bir hareket olabilir mi?"
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 01:42 Kaynak: AA
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