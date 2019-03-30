MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bir Şahsiyet Çıkıyor, '31 Mart Seçimleri Parlamenter Sistemin...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bir şahsiyet çıkıyor, '31 Mart seçimleri parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı sisteminden intikamı olacaktır' diyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bir şahsiyet çıkıyor, '31 Mart seçimleri parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı sisteminden intikamı olacaktır' diyor. Neyin intikamı olacak, niçin intikam meselesinden bahsediyorsunuz? Bir sistem değişikliği bir intikama gerekli olabilir mi? Bir sistem değişikliği 'Türkiye'de intikam alacağım' diyerek kardeşi kardeşe kırdıracak bir hareket olabilir mi?"

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